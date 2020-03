De liedjes waarmee alle artiesten in mei aan het uitgestelde Eurovisie Songfestival in Rotterdam zouden meedoen, zijn uitgesloten van deelname in 2021. Dit geldt niet voor de artiesten zelf, meldt de organisatie vrijdag via Twitter.

De organisatie achter het Eurovisie Songfestival zegt na te denken over een alternatieve programmering rond de afgelaste internationale liedjeswedstrijd. Het is de bedoeling om hiermee de voor 2020 uitgekozen liedjes en deelnemers te eren.

Woensdag werd bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival niet doorging vanwege het coronavirus. Omroep AVROTROS liet toen weten dat Jeangu Macrooy ook in 2021 de Nederlandse deelnemer zal zijn.

Een woordvoerder van AVROTROS liet aan NU.nl weten dat de omroep voorafgaand aan het publiekelijke bericht al door de organisatie van het songfestival op de hoogte was gebracht. Het is niet bekend of dat ook gold voor Macrooy.

