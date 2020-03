In totaal kregen 41 artiesten in de afgelopen maanden te horen dat ze hun land mochten gaan vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Nu besloten is het festival uit te stellen tot 2021, reageren de deelnemers, die veelal nog in afwachting zijn van wat er met hun lied en deelname gaat gebeuren, teleurgesteld maar begripvol.

De Nederlandse inzending Jeangu Macrooy, die ook voor 2021 op de steun van AVROTROS mag rekenen, nam een videoboodschap op. "Het voelt heel gek. Ik was met een heel groot team in zo'n lekkere flow. We waren zo goed bezig met de voorbereidingen en net als heel veel mensen keek ik uit naar een mooie periode straks."

"Helaas, maar het is niet anders, want er is iets wat veel belangrijker is op dit moment en dat is de gezondheid van iedereen in Nederland. Hopelijk kunnen we later dit jaar in goede gezondheid alsnog uitkijken naar een mooi Eurovisie Songfestival."

De manager van Stefania, die Griekenland zou vertegenwoordigen, laat aan NU.nl weten dat de Utrechtse zangeres verdrietig is over het besluit, maar het volledig begrijpt en hoopt dat het Songfestival in 2021 echt een feest kan worden. De Griekse omroep heeft bekendgemaakt ook dan haar als kandidaat te sturen. Een klein pluspunt: de zangeres heeft nu meer tijd om haar Grieks bij te spijkeren.

'Natuurlijk vinden we het op persoonlijk vlak erg jammer'

De Zweedse inzending The Mamas, bestaande uit drie zangeressen die vorig jaar nog het achtergrondkoor van deelnemer John Lundvik vormden, schrijven: "Het probleem is veel groter dan het feit dat wij nu niet naar Rotterdam kunnen."

"Natuurlijk vinden we het op persoonlijk vlak ontzettend jammer dat we nu niet met het Songfestival mee kunnen doen. We keken er zo naar uit om Zweden te vertegenwoordigen met Move (het Songfestival-lied van The Mamas, red.)." The Mamas hopen dat men naar hun lied blijft luisteren, en verantwoordelijkheid neemt om het juiste te doen in deze crisis. De Zweedse omroep heeft besloten volgend jaar weer een nationale finale te organiseren, waardoor The Mamas niet meer zeker zijn van een ticket naar het Songfestival.

Zanger Gjon's Tears (foto) die voor Zwitserland zou uitkomen en tot een van de favorieten behoorde, vraagt tijd om uit te zoeken wat de beslissing voor hem en zijn liedje betekent. "Zorg goed voor jezelf en je familie. Bedankt voor alle steun en ik hoop jullie in 2021 alsnog allemaal te zien."

186 Video Zwitserland - Gjon's Tears - Répondez-moi

'Ik ga nog in gesprek over wat het voor mij betekent'

De Bulgaarse zangeres Victoria Georgieva die als favoriet van de bookmakers gold met haar lied Tears Getting Sober, begrijpt de beslissing, maar is niet van plan haar inzending op te geven. "Tears Getting Sober is een project dat voor mij de wereld betekent. Ik vind dat alle deelnemers van 2020 de kans moeten krijgen om hun lied in 2021 te zingen", schrijft ze.

Zangeres Ulrikke, die Noorwegen zou vertegenwoordigen met de ballad Attention, schrijft dat ze de beslissing van de organisatie volledig begrijpt en dat er nu belangrijkere zaken spelen dan een muziekfestival. "Natuurlijk vind ik het jammer, maar ik ga nog in gesprek met NRK (de Noorse omroep, red.) over wat het voor mij betekent", schrijft ze.

De IJslandse zanger Dadi, die tot de favorieten voor het Songfestival behoorde, zegt het erg jammer te vinden dat het Songfestival niet doorgaat. "De steun is overweldigend en vele nieuwe kansen hebben zich voorgedaan. Ik heb ontzettend veel zin in de toekomst", schrijft hij.

Zangeres Elisa uit Portugal zegt het jammer te vinden, maar benadrukt dat gezondheid voor moet gaan. Zanger Blas Cantó is door de Spaanse omroep al aangewezen als inzending voor 2021 en bedankt zijn fans simpelweg voor de steunbetuigingen na het nieuws.