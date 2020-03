Jeangu Macrooy zal in 2021 alsnog namens Nederland optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Woensdag werd bekend dat het evenement wegens de maatregelen rondom het coronavirus een jaar wordt uitgesteld.

Aan NU.nl laat AVROTROS weten dat het besluit "niet makkelijk was".

"Helemaal omdat het Songfestival in 2020 juist voor Nederland een extra bijzonder jaar had moeten zijn. Uiteraard heeft AVROTROS het volste begrip voor de beslissing van de EBU (European Broadcasting Union, red.), de gemeente Rotterdam en het projectteam bestaande uit NPO/NOS/AVROTROS. Dit is geen makkelijk besluit, maar helaas onvermijdelijk omdat de gezondheid te allen tijde voorop staat."

Ook voor Macrooy is de afgelopen periode spannend geweest, aldus de omroep. "Maar hij begrijpt het besluit volledig. AVROTROS blijft achter onze Nederlandse inzending staan en zet graag in 2021 met nieuwe energie en veel passie de samenwerking met Jeangu voort."

Verdere details hierover en over het Songfestival 2021 zullen in een later stadium bekend worden gemaakt, aldus AVROTROS.