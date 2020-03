Muzikanten en andere betrokkenen reageren woensdag met teleurstelling en begrip op de afgelasting van het Eurovisie Songfestival. Het muziekevenement zou van 12 tot en met 16 mei voor het eerst sinds 1976 in Nederland worden gehouden.

Cultuurwethouder Rotterdam: 'We gaan uit van 2021'

"Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit", aldus wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) van de gemeente Rotterdam. "De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen in de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast."

"Het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken. De gezondheid van onze bewoners, bezoekers, artiesten, fans, medewerkers en vrijwilligers staat hoe dan ook voorop. We gaan ervan uit dat we in 2021 alsnog onze ambities waar kunnen maken: een feest van en voor iedereen."

"Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65e editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te verwelkomen. Verdere details volgen op een later moment."

Hoofdproducent Sietse Bakker: 'Gaan alles op alles zetten'

Sietse Bakker, de hoofdproducent van het Songfestival, zegt geen garantie te kunnen geven voor de toekomst maar gaat "alles op alles zetten om met de organisatie en de stad Rotterdam om het Songfestival 2021 alsnog daar te laten plaatsvinden".

Bakker benadrukt dat het Songfestival "misschien de grootste productie in Nederland ooit is". Het organiseren heeft miljoenen gekost, maar volgens Bakker is het festival tegen annulering verzekerd. De komende weken wordt met de verzekeraar uitgezocht wat de annulering als gevolgen heeft.

Het besluit of de reeds ingezonden liedjes ook in de uitgestelde editie gebruikt mogen worden, ligt volgens Bakker bij de EBU. Hier volgt later dus nieuws over. De AVROTROS liet al weten dan Macrooy aanblijft als inzending.

Jan Smit: 'Begrip voor de maatregel'

Presentator van het Eurovisie Songfestival Jan Smit heeft begrip voor het besluit. "Gezondheid gaat boven alles!" vindt de zanger en presentator. "Ik begrijp dat elke maatregel die nodig is, wordt getroffen. Zo ook deze."

NikkieTutorials: 'Veiligheid het belangrijkst'

"Ik moet met een zwaar gemoed vertellen dat het Eurovisie Songfestival 2020 wordt uitgesteld", schrijft make-upartiest Nikkie de Jager op Twitter. De populaire YouTuber zou als een van de presentatoren te zien zijn. "In een wereld waarin muziek verbindt, is onze veiligheid het belangrijkst. Ik hoop jullie allemaal te zien in 2021."

Directeur Ahoy: 'Intentie om het te laten plaatsvinden in Nederland'

Jolanda Jansen, de directeur van het Rotterdamse Ahoy waar het Songfestival zou plaatsvinden, zegt dat ze de komende tijd "goed gaan kijken wat dit betekent". "De intentie is meer dan positief om het volgend jaar te laten plaatsvinden in Nederland", vertelt ze op NPO Radio 1.

Maurice Wijnen: 'Verwacht en verstandig'

Ook theater- en televisiemaker Maurice Wijnen uit zijn teleurstelling via sociale media. "Verwacht en verstandig, maar desondanks een enorme domper voor alle medewerkers en fans. Wat balen zeg."

Jeangu Macrooy zou namens Nederland met het nummer Grow meedoen aan de liedjeswedstrijd. Het Songfestival kwam naar ons land dankzij de winst van Duncan Laurence van vorig jaar in Tel Aviv, waar hij de hoogste score behaalde met Arcade.

Buffi Duberman: 'Het doet alsnog pijn'

Buffi Duberman, die zowel Macrooy als de Belgische inzending Hooverphonic begeleidt met hun Engelse uitspraak, noemt het besluit "juist, logisch en begrijpelijk". "Maar het doet alsnog pijn", deelt ze op Instagram.

Dit bericht wordt aangevuld.