Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam besluit begin april of het Eurovisie Songfestival dit jaar kan doorgaan, laat zijn woordvoerder donderdag aan NU.nl weten.

De burgemeester heeft de wettelijke verantwoordelijkheid over het al dan niet laten doorgaan van het evenement in zijn stad in mei, maar vindt het te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

"De EBU (het internationale samenwerkingsverband van publieke omroepen, red.) en de Nederlandse Publieke Omroep hebben zelfstandig de mogelijkheid om deze beslissing te nemen", zei de Rotterdamse burgemeester over het besluitvormingsproces.

"Maar de wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij mij en ik vind het nog te vroeg om daar iets over te zeggen." Aboutalebs woordvoerder verwacht dat de Rotterdamse burgemeester "rond 5 april" een besluit over de internationale liedjeswedstrijd neemt.

Donderdag kondigde het kabinet maatregelen aan om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, tegen te gaan. Evenementen met meer dan honderd personen zijn tot 31 maart niet toegestaan.

Het Eurovisie Songfestival begint op dinsdag 12 mei en op 16 mei is de finale gepland. Deelnemers uit 41 landen uit voornamelijk Europa strijden in Rotterdam Ahoy om de opvolger van Duncan Laurence te worden. De Nederlandse zanger won het Songfestival in 2019.

