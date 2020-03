Jeangu Macrooy treedt zaterdag 16 mei als 23e op tijdens het Eurovisie Songfestival. Het gastland, dit keer Nederland, mag als eerste land loten voor een plek in de finale. Tijdens de Head of Delegation-vergadering in Rotterdam werd dit maandag bekendgemaakt, meldt uitvoerend producent Sietse Bakker op Twitter.

Songfestivalcommentator Cornald Maas is blij met de plek die Nederland toebedeeld krijgt. "Formidabel, juist ook bij Grow", aldus Maas.

In totaal zullen er in de finale 26 landen optreden. Macrooy behoort dus tot een van de laatste artiesten die op 16 mei hun liederen ten gehore brengen.

Tijdens de persconferenties van de 'big five', de landen die elk jaar standaard geplaatst zijn voor de finale (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje), in mei, wordt bekend of zij moeten optreden in de eerste of tweede helft van de finale. De startvolgorde van de halve finales wordt in de komende weken bekendgemaakt.

De posities van de twintig finalisten die voortkomen uit de halve finales (tien per halve finale) volgen na afloop van deze halve finales op 12 en 14 mei. De startvolgorde van de finale wordt gemaakt door de organisatie van het het Songfestival, met als doel elk optreden zoveel mogelijk te laten opvallen. Deze volgorde wordt in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 mei aan het publiek bekendgemaakt.