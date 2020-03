Afrojack treedt op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De organisatie meldt maandag dat de dj optreedt met een orkest van 65 man.

Het orkest bestaat uit jonge muzikanten die zijn geselecteerd door Codarts Rotterdam en het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De dj en het orkest geven het optreden nadat alle deelnemende artiesten hun lied hebben gezongen en voordat de uitslag wordt bekendgemaakt.

Afrojack, wiens echte naam Nick van de Wall is, scoorde internationale hits met nummers als Take Over Control met Eva Simons en Give Me Everything met Pitbull en Ne-Yo. De 32-jarige dj stond de afgelopen tien jaar bijna elke editie in de top tien van de DJ Mag Top 100, een lijst van de populairste dj's ter wereld.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar op 12, 14 en 16 mei plaats in Ahoy in Rotterdam. Nederland hoeft dit jaar niet deel te nemen aan de halve finales na de winst van Duncan Laurence vorig jaar. Nederland wordt vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy met het lied Grow.