Met de winst van Elisa tijdens het Portugese nationale Songfestival 2020 is zaterdag de laatste van de 41 deelnemers aan het Eurovisie Songfestival 2020 bekend geworden. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en gastland Nederland zijn rechtstreeks geplaatst voor de finale, de overige landen zullen in twee halve finales op 12 en 14 mei uitmaken wie tot de 26 finalisten op 16 mei behoren.

De locatie van het Eurovisie Songfestival is Rotterdam, dat de strijd om de organisatie won van medegegadigde Maastricht. De presentatie van de liveshows is in handen van Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen, met Nikkie Tutorials als online presentator.

Jeangu Macrooy is de Nederlandse inzending. Het nummer Grow waarmee de zanger meedoet, lekte woensdag uit voor de officiële bekendmaking in De Wereld Draait Door.

Moldavië en San Marino sturen deelnemers die eerder deelnamen aan het Eurovisie Songfestival in respectievelijk 2006 en 2011. Een van de leden van de Servische inzending vertegenwoordigde haar land in 2016.

Alle inzendingen van het Eurovisie Songfestival 2020: