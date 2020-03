Jeangu Macrooy heeft zijn Songfestival-lied Grow officieel gepresenteerd bij De Wereld Draait Door, nadat het nummer eerder op woensdag per ongeluk al op Apple Music te horen was. Dit zijn de eerste reacties op het nummer waarmee de zanger Nederland op 16 mei in Rotterdam vertegenwoordigt.

AD: 'Glaszuivere gospelsong'

Stefan Raatgever van het AD noemt Grow een "glaszuivere gospelsong". "Een ingetogen en slepende ballade zonder makkelijk meezingbaar Eurovisie-refrein. En een lied waarin een kerkorgel, een warm gospelkoor en een brommende synthesizer figureren. Maar de hoofdrol is voor de donkere soulstem van Macrooy, die alle ruimte krijgt zijn vocale spierballen te laten rollen."

De Volkskrant: 'Nummer deelt geen kaakslag uit'

De Volkskrant kent drie van de vijf sterren toe aan het nummer. Een oorwurm wordt het waarschijnlijk niet, denkt de krant. "En als aanstekelijke meezinghit is Grow ook niet bedoeld. Het nummer deelt geen kaakslag uit, het duwt de luisteraar eerder met zachte dwang naar het opmerkelijke slot."

"Als Macrooy en zijn koor na drie minuten abrupt zwijgen, klinkt nog bijna tien seconden lang een holle, nagalmende stilte, die kennelijk een soort diepe verinnerlijking uitdrukt."

NRC: 'Valt goed op te vertrouwen'

NRC heeft vier van de vijf sterren over voor de Songfestival-inzending. "Het is een keuze waarop, na de winst van Duncan Laurence vorig jaar, maar ook de sobere, kwalitatief hoogstaande inzendingen van The Common Linnets en Anouk, goed op te vertrouwen valt. Wat wennen in het begin, waarna het liedje steeds dieper landt en grond vindt. Ja, it grows on you (als je het vaker hoort, begin je het leuker te vinden, red.)."

Maurice Wijnen: 'Nummer zal 'growen' bij luisteraar'

Songfestival-kenner en presentator Maurice Wijnen noemt Grow "warm en atmosferisch". "Een nummer dat ook letterlijk zal 'growen' bij de luisteraar. Niet meteen een oorwurm, maar wel erg mooi gedaan."

Lenny Kuhr: 'Puur, authentiek en gewaagd'

Zangeres Lenny Kuhr, die in 1969 met het lied De Troubadour zelf het Songfestival won, is enthousiast over Grow. Het zou haar niet verbazen als Grow Nederland de zesde overwinning bezorgt.