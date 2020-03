NPO Radio 2-dj Bart Arens heeft bevestigd dat het nummer Grow, dat woensdagochtend uitlekte via muziekplatform Apple Music, inderdaad het liedje is waarmee Jeangu Macrooy naar het Eurovisie Songfestival gaat. De dj draaide het nummer woensdagmiddag in zijn programma.

Eerder werd aangekondigd dat de Songfestival-inzending woensdagavond bekendgemaakt zou worden. Het nummer zou tijdens De Wereld Draait Door ten gehore worden gebracht.

Het nummer en de bijbehorende videoclip waren woensdagochtend onverhoopt al te horen en te zien via Apple Music. De mediabestanden werden kort daarna weer verwijderd van het muziekplatform.

In het kalme Grow, waarin invloeden van gospel te horen zijn, zingt Macrooy over de onzekerheid die gepaard gaat met volwassen worden. De plaat opent met geluiden van een diaprojector, die eerder ook te horen waren in de teaser die Macrooy maandag online zette.

"Ik kan wel zeggen dat het het mooiste is wat ik tot nu toe heb gemaakt", vertelde Macrooy eerder in EenVandaag over het liedje.

Hoewel Macrooy zijn deelname aan het Songfestival spannend vindt, durft hij toch wel te dromen van een eerste plek. "Cornald vertelde me laatst dat Ierland drie keer achter elkaar heeft gewonnen, dus ... Drie keer hoeft niet, maar twee keer zou toch ontzettend gaaf zijn als dat lukt!"