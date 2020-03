Jeangu Macrooy staat op 16 mei in de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy met zijn nummer Grow, maar tegen wie neemt hij het dan op? NU.nl zet de (mogelijke) concurrenten op een rijtje.

De 'big five' & gastland - Automatisch geplaatst voor de finale

Frankrijk - Tom Leeb - The Best in Me

Tom Leeb gooide al hoge ogen voor hij bekendmaakte met welk nummer hij mee zou gaan doen: de zanger valt in ieder geval qua uiterlijk in de smaak en werd daardoor al snel populair. Na het uitbrengen van de ballad The Best in Me lijkt die populariteit in ieder geval in eigen land te zijn afgenomen: de Franse minister van cultuur vindt het nummer maar niks.

177 Video Frankrijk - Tom Leeb - The Best in Me

Duitsland - Ben Dolic - Violent Thing

Ben Dolic werd geboren in Slovenië, maar werd populair in Duitsland nadat hij daar meedeed aan The Voice en tweede werd. De 22-jarige zanger probeerde in 2016 ook al eens deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, maar kwam toen niet verder dan de halve finales van Slovenië.

221 Video Duitsland - Ben Dolic - Violent Thing

Italië - Diodato - Fai Rumore

Diodato won in eigen land Sanremo 2020, waarin artiesten het een week lang tegen elkaar opnemen in de hoop voor Italië te mogen uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival. Het is niet de eerste keer dat Diodato een gooi deed naar een plekje in het Songfestival: in 2014 en 2018 probeerde hij het ook al eens, maar zag toen de winst aan zich voorbij gaan.

225 Video Italië - Diodato - Fai Rumore

Verenigd Koninkrijk - James Newman - My Last Breath

James Newman werkt al jaren als succesvol schrijver met artiesten als Ed Sheeran, Calvin Harris en Toni Braxton en was dikwijls te horen als achtergrondzanger. In 2018 scoorde hij in Nederland nog een hit met Armin van Buuren met Therapy. Met My Last Breath hoopt Newman naast een BRIT-award en een Grammy-nominatie ook het winnen van het Songfestival op zijn cv te kunnen zetten.

190 Video Verenigd Koninkrijk - James Newman - My Last Breath

Spanje - Blas Cantó - Universo

De 28-jarige Blas Cantó schreef Universo samen met een groep en het nummer werd uit meer dan vijftig andere nummers gekozen. Ook voor deze zanger was het niet de eerste keer dat hij probeerde zijn land te vertegenwoordigen: in 2011 probeerde hij het ook al eens, maar werd toen verslagen door Lucía Pérez.

186 Video Spanje - Blas Cantó - Universo

Nederland - Jeangu Macrooy - Grow

Jeangu Macrooy schreef Grow over een moeilijke periode in zijn leven. De zanger werd door de selectiecommissie van Nederland gekozen en samen met Perquisite werkte hij aan de versie waarmee hij nu in Rotterdam zal gaan proberen nogmaals de winst binnen te slepen.

200 Video Bekijk de videoclip van Jeangu Macrooys nummer Grow

Eerste halve finale - 12 mei

België - Hooverphonic - Release Me

Release Me heeft een hele persoonlijke boodschap: bassist Alex Callier schreef het nummer over afscheid toen zijn vader dodelijk ziek bleek. De band is in eigen land al jaren populair en heeft ook internationaal al successen op hun naam staan.

191 Video België - Hooverphonic - Release Me

Roemenië - Roxen - Alcohol You

Zangeres Roxen wist al dat ze mee mocht gaan doen aan het Eurovisie Songfestival, maar in eigen land werd via een wedstrijd op televisie bepaald met welk nummer dat zou zijn. Roxen zong in totaal vijf nummers waarop de jury en de kijkers thuis hun stem mocht uitbrengen. Alcohol You bleek uiteindelijk de favoriet van zowel het publiek als de kenners.

184 Video Roemenië - Roxen - Alcohol You

Oekraïne - Go_A - Solovey

Go_A begon in 2012 als band en is sindsdien in eigen land populair. De nationale selectie, Vidbir 2020, wonnen ze dan ook makkelijk: zowel de jury als het publiek wilde Solovey naar Rotterdam.

180 Video Oekraïne - Go_A - Solovey

Israël - Eden Alene - Feker Libi

In The Next Song for Eurovision trad zangeres Eden Alene vier keer op met verschillende nummers. Door het publiek werd Feker Libi, waarin Engels, Hebreeuws, Amhaars en Arabisch te horen is, gekozen als favoriet.

188 Video Israël - Eden Alene - Feker Libi

Malta - Destiny Chukunyere - Nummer nog niet bekend

Azerbeidzjan - Samira Efendi - Nummer nog niet bekend

Kroatië - Damir Kedžo - Divlji Vjetre

De 32-jarige Damir Kedžo is in eigen land één van de best beluisterde artiesten. In de nationale selectie nam hij het in de finale tegen vijftien anderen op. De laatste twee jaar wist Kroatië de finale van het Songfestival niet te behalen.

185 Video Kroatië - Damir Kedžo - Divlji Vjetre

Cyprus - Sandro Nicolas - Running

Sandro Nicolas zingt, net als onze eigen Jeangu, over een donkere periode in zijn leven: de 23-jarige zanger heeft te kampen gehad met een depressie en zingt over willen vluchten van moeilijke dingen in het leven.

1 Video Cyprus - Sandro - Running

Noorwegen - Ulrikke - Attention

De 24-jarige Ulrikke Brandstorp wist in Noorwegen van negen andere artiesten te winnen, nadat er al een uitgebreide selectie had plaatsgevonden van vijf regionale halve finales. Ulrikke heeft iets te bewijzen: geen land werd zo vaak laatste als Noorwegen, maar het land won het Eurovisie Songfestival ook al drie keer.

202 Video Noorwegen - Ulrikke - Attention

Rusland - Little Big - Nummer nog niet bekend

Ierland - Lesley Roy - Story of My Life

Geen land won het Eurovisie Songfestival zo vaak als Ierland deed: al zeven keer ging het land met de prijs naar huis. In Nederland kunnen we de inzending van Ierland vooral kennen van haar liedjes: Lesley Roy werkte al eens met Miss Montreal. Optreden tijdens het Eurovisie Songfestival noemt ze een droom die uitkomt.

1 Video Ierland - Lesley Roy - Story Of My Life

Australië - Montaigne - Don't Break Me

Hoewel Australië uiteraard geen onderdeel is van Europa, doet het land wel alweer een paar jaar mee. In Australië wonen buitengewoon veel fans van het Eurovisie Songfestival en het land werd daarom in 2015 uitgenodigd deel te nemen. Sindsdien hebben ze altijd meegedaan en dit jaar moet Montaigne het voor hen opnemen. Als Australië wint, wordt het Songfestival daar niet georganiseerd.

201 Video Australië - Montaigne - Don't Break Me

Slovenië - Ana Soklič - Voda

Slovenië doet sinds 1993 mee aan het Eurovisie Songfestival en heeft nog nooit mogen winnen. Ana Soklič won in eigen land van elf andere artiesten en hoopt met Voda nu eindelijk eens de prijs mee naar huis te mogen nemen.

183 Video Slovenië - Ana Soklič - Voda

Zweden - The Mamas - Move

The Mamas weten precies hoe het er aan toe gaat tijdens het Eurovisie Songfestival: de drie zangeressen deden in 2019 ook al eens mee, in het achtergrondkoor van de Zweedse John Lundvik. Met Move gaan ze zonder man op pad.

180 Video Zweden - The Mamas - Move

Litouwen - The Roop - On Fire

Litouwen is nu al één van de grote favorieten tijdens deze editie. The Roop heeft volgens kenners niet alleen een aanstekelijk deuntje weten te verzinnen, ook het dansje maakt dat ze heel populair zijn.

181 Video Litouwen - The Roop - On Fire

Wit-Rusland - Val - Da Vidna

Val bestaat uit Valerie Gribusova en Vlad Pashkevich die niet alleen samen zingen, maar ook een relatie hebben. De band won de nationale selectie van elf anderen.

178 Video Wit-Rusland - Val - Da Vidna

Noord-Macedonië - Vasil - You

You is nog niet uitgebracht.

Tweede halve finale - 14 mei

Oostenrijk - Vincent Bueno - Alive

Vincent Bueno schreef Alive over je bevrijd voelen uit je eigen ego en daardoor het gevoel te hebben een nieuw leven te beginnen. De 34-jarige zanger werd gekozen door de lokale selectiecommissie, maar het bekendmaken van het nummer liet langer op zich wachten. Bueno zegt dat het team tot het laatste moment heeft geschaafd aan Alive.

1 Video Oostenrijk - Vincent Bueno - Alive

Moldavië - Natalia Gordienko - Prison

Voor de Moldavische zangeres Natalia Gordienko is het niet de eerste keer dat ze haar land vertegenwoordigt op het Songfestival. In 2006 deed ze dit ook al eens met het liedje Loca, samen met zanger Arsenium (bekend van boyband O-Zone). Het duo werd toen twintigste, dus is er nog ruimte voor verbetering bij Gordienko.

181 Video Moldavië - Natalia Gordienko - Prison

Polen - Alicja Szemplińska - Empires

De 17-jarige Alicja Szemplińska had het in eigen land al moeilijk: ze moest het opnemen tegen één van de bandleden van Lake Malawi, die vorig jaar nog namens Tsjechië meededen aan het Eurovisie Songfestival. Uiteindelijk won ze de nationale wedstrijd glansrijk: van zowel de jury als de kijkers thuis kreeg ze de meeste stemmen.

183 Video Polen - Alicja Szemplińska - Empires

San Marino - Senhit - Nummer nog niet bekend

Senhit is geen vreemde op het Eurovisie Songfestival: in 2011 deed ze ook al eens mee voor San Marino. Zelf vindt ze het te lastig om te kiezen tussen Obsessed en Freaky en daarom laat ze de fans bepalen, in de hoop dat ze dit keer wel een plekje in de finale krijgt.

Servië - Hurricane - Hasta La Vista

De meidengroep Hurricane wordt al de Servische versie van de Pussycat Dolls genoemd. Met Hasta La Vista hoopt Servië voor het eerst in dertien jaar de winst te gaan pakken.

182 Video Servië - Hurricane - Hasta La Vista

IJsland - Daði & Gagnamagnið - Think About Things

De IJslandse inzending is al heel lang onderdeel van gesprek: Netflix is bezig met een film over het Eurovisie Songfestival met Will Ferrell en de streamingdienst heeft de nationale competitie deels gesponsord. Video's van de inzending gaan al een tijdje rond en worden veel gedeeld op sociale media. Net als Litouwen heeft IJsland een aanstekelijk dansje.

183 Video IJsland - Daði & Gagnamagnið - Think About Things

Tsjechië - Benny Kristo - Kemama

Benny Kristo werkt in eigen land al ruim tien jaar aan zijn carrière als muzikant. Met Kemama wist hij in de nationale selectie te winnen van artiesten die bijna allemaal al eens mee hebben gedaan aan het Eurovisie Songfestival.

213 Video Tsjechië - Benny Cristo - Kemama

Griekenland - Stefania - Supergirl

De Nederlands-Griekse Stefania staat op 14 mei wel heel dichtbij op het podium: hoewel ze voor Griekenland uitkomt, woont ze in Utrecht en zou met de trein op en neer kunnen. Stefania is geen vreemde op het Songfestivalpodium: ze deed ook al eens mee aan de Junior-competitie.

246 Video Griekenland - Stefania - Supergirl

Estland - Uku Suviste - What Love Is

Na twee keer eerder geprobeerd te hebben voor Estland uit te komen tijdens het Eurovisie Songfestival, is het Uku Suviste nu eindelijk gelukt: met What Love Is wist hij de inwoners van Estland te overtuigen dat hij de winst zal gaan binnenslepen.

191 Video Estland - Uku Suviste - What Love Is

Denemarken - Ben & Tan - Yes

Ben & Tan kennen elkaar van de tijd dat ze meededen aan de Deense X Factor. Het duo maakte iets unieks mee: tijdens de nationale competitie waren de tienduizend plekken om het podium leeg. De Deense regering besloot eerder dat evenementen met meer dan duizend deelnemers moesten worden uitgesteld vanwege het coronavirus.

180 Video Denemarken - Ben & Tan - Yes

Bulgarije - VICTORIA - Tears Getting Sober

VICTORIA schreef haar nummer zelf, samen met een team van drie. Tears Getting Sober gaat over het overwinnen van je angsten en pijn. De zangeres vindt dat er nog te weinig gesproken wordt over mentale problemen en het belangrijk dit onderwerp bespreekbaar te maken en hoopt dat met haar nummer te doen.

1 Video Bulgarije - Victoria - Tears Getting Sober

Zwitserland - Gjon's Tears - Répondez-moi

Zwitserland stuurt dit jaar zanger Gjon's Tears. Zijn naam deed al een week de ronde als mogelijke kandidaat, voordat de Zwitserse omroep het bevestigde. Hoewel Frankrijk besloot dit jaar een deels Engelstalig liedje te sturen, gaat Zwitserland juist helemaal in het Frans met Répondez-moi.

186 Video Zwitserland - Gjon's Tears - Répondez-moi

Finland - Aksel Kankaanranta - Looking Back

Voor Finland leek het overduidelijk: Erika Vikman zou naar het Songfestival gaan. Haar Cicciolina stond als favoriet aangemerkt bij bookmakers en haar clip werd veruit het meest bekeken van alles deelnemers aan de nationale competitie. Het verliep toch anders: Aksel Kankaanranta won met Looking Back, waarin hij zingt over onzekerheid.

180 Video Finland - Aksel Kankaanranta - Looking Back

Armenië - Athena Manoukian - Chains on You

Armenië heeft sinds de eerste deelname in 2006 nog nooit het Eurovisie Songfestival mogen winnen. Athena Manoukian zingt niet alleen op Chains On You, maar rapt ook delen. In haar thuisland waren ze in ieder geval er van overtuigd dat dit wel eens de winnaar zou kunnen worden: ze versloeg haar competitie met een flinke voorsprong.

188 Video Armenië - Athena Manoukian - Chains on You

Letland - Samanta Tīna - Still Breathing

Samanta Tīna is een doorzetter: dit was de zesde keer dat ze meedeed aan de voorrondes in eigen land. In Still Breathing zingt ze over doorzetten ondanks tegenslagen, of ze haar ervaring in de voorrondes heeft gebruikt als inspiratie heeft ze niet gezegd.

187 Video Letland - Samanta Tīna - Still Breathing

Georgië - Tornike Kipiani - Take Me As I Am

Tornike Kipiani won in 2014 X Factor in eigen land en is sindsdien niet meer weg te denken uit de muziekwereld in het land. De zanger werd destijds gecoacht door Tamta, die vorig jaar nog voor Cyprus uitkwam.

1 Video Georgië - Tornike Kipiani - Take Me As I Am

Portugal - Elisa - Medo de Sentir

Elisa won in eigen land van zeven anderen in de finale van Festival da Canção 2020. De zangeres zingt al van jongs af aan, maar is in Portugal nog niet heel bekend: ze tekende onlangs pas een platencontract en haar deelname aan het Songfestival is één van haar eerste grote stappen in de muziekindustrie.

180 Video Portugal - Elisa - Medo de Sentir

Albanië - Arilena Ara - Shaj

Shaj werd gekozen door vijf juryleden uit Albanië. Ook Arilena Ara was al bekend met het wedstrijdelement: in Albanië won ze het tweede seizoen van X Factor.