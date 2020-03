Het overleg dat op maandag 9 maart zou plaatsvinden tussen de organisatie van het Eurovisie Songfestival, zal plaatsvinden via een videoconferentie. Bij de European Broadcasting Union (EBU) is een coronabesmetting vastgesteld en daarom kan onder meer Songfestival-baas Jon Ola Sand niet bij het overleg zijn.

In een verstuurde informatiebrief laat de EBU, die is gevestigd in Genève in Zwitserland, weten dat een van hun werknemers positief is getest op het coronavirus. Daarom is besloten dat alle andere werknemers tot vrijdag 13 maart niet meer mogen reizen.

Dat heeft als gevolg dat het 'head of delegations'-overleg, waarbij de omroepen de komende editie van het Songfestival doornemen, komende maandag via een videoverbinding zal plaatsvinden.

De NOS, NPO, AVROTROS hebben met de GGD en het RIVM vastgesteld dat er momenteel geen reisbeperkingen gelden van en naar Nederland. Anderen zijn dus wel welkom bij het overleg.

Volgens Harald Wychel van het RIVM zijn grote evenementen zoals het Songfestival voorlopig nog niet in gevaar wegens het coronavirus.

Het besluit om in Nederland evenementen en concerten af te gelasten vanwege het coronavirus ligt vooralsnog bij de lokale GGD-diensten. Het is niet te voorspellen of op een later moment de richtlijnen voor het cancellen van grote evenementen, zoals het Eurovisie Songfestival, landelijk voorgeschreven gaan worden. "We kunnen alleen uitgaan van de feiten die we nu kennen", stelt Wychgel.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: