Jeangu Macrooy heeft woensdag via Apple Music een nieuw nummer met de titel Grow uitgebracht. Mogelijk gaat het om de plaat waar hij dit jaar Nederland mee vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival.

Eerder werd aangekondigd dat de Songfestival-inzending woensdagavond bekendgemaakt zou worden. Het nummer zou tijdens De Wereld Draait Door ten gehore worden gebracht.

In het kalme Grow, waarin invloeden van gospel te horen zijn, zingt Macrooy over de onzekerheid die gepaard gaat met volwassen worden. De plaat opent met geluiden van een diaprojector, die eerder ook te horen waren in de teaser die Macrooy maandag online zette. Het nummer is inmiddels niet meer beschikbaar via Apple Music.

Zowel de NPO als Apple Music zijn niet bereikbaar voor commentaar. NU.nl is in afwachting van een reactie.