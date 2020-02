"Wie gaat ons dit jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival?" Het is een vraag die zowel in Nederland als in andere landen in Europa de gemoederen elk jaar weer een tijdje bezighoudt. Het lukt de omroepen dit jaar amper om het nieuws over hun kandidaten onder de pet te houden tot de officiële aankondiging.

Weken voordat AVROTROS van plan was om met Nederland te delen wie ons zou gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, wist radio-dj Timur Perlin al te melden dat de naam van de artiest met een J begon en zat De Wereld Draait Door Jeangu Macrooy al op de hielen. Toen het AD vervolgens berichtte dat ze zeker wisten dat Macrooy Nederland zou vertegenwoordigen, kwam het hoge woord er een dag later officieel uit.

In Nederland leek het lek vooral in de mediawereld te zitten, maar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lijkt het speurwerk van Songfestival-fans tot vroege onthullingen te leiden.

In Duitsland werd Songfestival-artiest bij studio gezien

In Duitsland moest de door twee jury's geselecteerde kandidaat gepresenteerd worden in een televisieprogramma dat donderdagmiddag zou worden opgenomen en 's avonds op tv moest verschijnen. Nog voordat de journalisten in een theaterzaaltje bij elkaar waren verzameld om de videoclip voor het eerst te bekijken, deed de naam van de artiest Ben Dolic al de ronde op Twitter en ook de titel van het lied, Violent Thing, werd al genoemd.

Dolic werd namelijk een dag voor de uitzending al bij een studio in Hamburg gezien waar de presentatie van Unser Lied für Rotterdam werd opgenomen. Vervolgens keken Songfestival-fans online in een database van ISRC, waar de rechten van liedjes kunnen worden geregistreerd, waar ze de titel Violent Thing tegenkwamen.

Songfestival-fans zitten journalisten op de hielen

Omroep BBC bleef na de aankondiging dat er intern gekozen werd lang stil over wie het Verenigd Koninkrijk zou vertegenwoordigen op het Songfestival-podium. Nadat presentator Graham Norton een week van tevoren liet weten dat de aankondiging eraan zat te komen, barstte het op Twitter van de geruchten.

Meerdere Britse artiesten die een nieuwe single aankondigden werden aan het Songfestival gelinkt, maar toen viel het een fan op dat meerdere Songfestival-journalisten op hetzelfde moment James Newman waren gaan volgen. Toen werd nog gedacht dat hij wellicht een lied had geschreven voor zijn broer zanger John Newman voor het Songfestival.

Ook toen werd in een soortgelijke database GEMA ontdekt dat er een lied van James Newman, getiteld My Last Breath in stond. Het volledige nummer werd zelfs al op het internet gevonden voordat BBC Radio 1 het lied op donderdagochtend in première zou laten gaan.

Woensdag 4 maart presenteert Jeangu Macrooy de Nederlandse inzending, waarvan de titel nog niet bekend is gemaakt, in De Wereld Draait Door. Eerder werd op Radio 538 een fragment van Freedom Sound gespeeld, omdat dit het Songfestival-lied zou zijn. Macrooy ontkende vervolgens zelf via Twitter dat dit lied, dat hij in 2015 al live speelde, hét nummer is.