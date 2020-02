De Nederlandse Songfestival-inzending van zanger Jeangu Macrooy wordt op woensdag 4 maart gepresenteerd, meldt de organiserende omroep AVROTROS op Twitter.

Het is nog niet duidelijk waar het lied voor het eerst te horen zal zijn. Ook is de titel van het nummer nog niet bekendgemaakt. Cornald Maas, die deel uitmaakt van de selectiecommissie voor het Songfestival, beschrijft het lied op Twitter als 'uitgesproken en onderscheidend'.

Op 10 januari maakte AVROTROS bekend dat Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Songfestival. De in Suriname geboren zanger bracht al twee albums uit, stond op verschillende festivals in Nederland en vertolkte de rol van Judas in The Passion van 2018.

In 2019 presenteerde Songfestival-winnaar Duncan Laurence zijn lied Arcade voor het eerst in De Wereld Draait Door. De videoclip was eerst te zien en een dag later keerde hij terug naar het praatprogramma om het live te vertolken.

Het Eurovisie Songfestival vindt na de overwinning van Nederland op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam plaats.