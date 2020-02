Oud-winnaars Lenny Kuhr en Getty Kaspers treden in mei op tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De zogenoemde head of show van het Songfestival Gerben Bakker vertelt aan het AD (€) dat de optredens deels in Ahoy en deels op beroemde locaties in Rotterdam plaatsvinden.

Bakker kreeg het idee voor de liveoptredens van voormalig winnaars op bijvoorbeeld de Erasmusbrug naar eigen zeggen onder de douche. "Zo'n mix van live en van tevoren opgenomen filmpjes kennen we van The Passion en dat werkt goed. Voor het publiek lijkt het alsof het allemaal gelijktijdig in Rotterdam gebeurt: de mooie illusie van het tv-maken", vertelt hij.

Lenny Kuhr, die het festival in 1969 won met De Troubadour en Getty Kaspers, zangeres van Teach-in dat in 1975 won met Ding-a-Dong hebben hun medewerking al toegezegd. De organisatie van het Songfestival maakt bekend dat ook Gigliola Cinquetti (Italië, 1964), Paul Harrington en Charlie McGettigan (Ierland, 1994), Sandra Kim (België, 1986), Alexander Rybak (Noorwegen, 2009) en Duncan Laurence zingen bij een medley tijdens de 65e editie van het Songfestival.

Bakker benadrukt dat er geen optredens zullen plaatsvinden van internationale artiesten, zoals Madonna en Justin Timberlake deden bij eerdere edities. "Ik vind dat we dit podium moeten gebruiken om ons eigen Nederlandse talent te laten zien. Wie, wat: dat hoor je de komende tijd."

Het Eurovisie Songfestival vindt op 12, 14 en 16 mei plaats in de Ahoy in Rotterdam, nadat Duncan Laurence vorig jaar wist te winnen met zijn lied Arcade.