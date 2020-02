Franck Riester, de Franse minister van Cultuur, is niet te spreken over de Engelse taal in de Franse Songfestival-inzending The Best In Me van Tom Leeb. Tijdens een parlementaire hoorzitting zei de minister dat zijn oren kapotgaan van het Engelstalige refrein, meldt Le Parisien woensdag.

"Het Engelse refrein maakte mijn oren een beetje kapot toen ik het lied vanochtend op de radio hoorde", zegt Riester als antwoord op een vraag van Jacques Krabal van het Assemblée parlementaire de la Francophonie, dat zich inzet voor het bevorderen van de Franse taal.

De minister benadrukt dat het om een onafhankelijke keuze van de Franse omroep gaat, waarmee ze hopen meer kans te maken op de overwinning bij het Songfestival in mei, gehouden in Rotterdam.

Riester steekt zijn verbazing voor de keuze voor een deels Engelstalige inzending niet onder stoelen of banken, maar vindt dat iedereen "het goede voorbeeld moet geven om Frankrijk overal en altijd met trots te vertegenwoordigen". "Zelfs wetende dat Franse inhoud in een vreemde taal ook een manier is om Frankrijk te promoten", besluit hij.

Frankrijk wordt op het Songfestival vertegenwoordigd door zanger en acteur Tom Leeb. Hij zingt het lied The Best In Me, dat werd gecomponeerd door de Zweden Thomas G:son en Peter Boström, die ook de winnende Zweedse Songfestival-hit Euphoria (2012), gezongen door Loreen, schreven. De tekst van de Franse inzending werd geschreven door Leeb, voormalig Zweedse deelnemer John Lundvik (2019) en Franse deelnemer Amir (2016).