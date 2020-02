De zeventienjarige Stefania Liberakakis uit Utrecht vertegenwoordigt Griekenland dit jaar op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, melden Griekse media maandagavond. Liberakakis doet met het nummer Supergirl mee in Ahoy.

In 2014 deed de half Nederlands, half Griekse-zangeres mee aan The Voice Kids en daarna zong ze twee jaar bij Kinderen voor Kinderen. Liberakakis was tevens al eens de Nederlandse kandidaat bij het Junior Eurovisie Songfestival in 2016, toen ze in Malta met de groep Kisses achtste werd met het nummer Kisses & Dancin'.

Liberakakis bracht in totaal eerder vier singles uit als solozangeres, maar een grote doorbraak bleef nog uit. Liberakakis neemt deel aan de tweede halve finale op 14 mei, waarin Nederland niet mag stemmen. Als ze zich weet te plaatsen voor de finale staat ze ook op 16 mei op het podium van Ahoy.