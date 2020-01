De loting van het Eurovisie Songfestival dat dit jaar in Rotterdam plaatsvindt is op NPO1 door 199.000 mensen bekeken. Naar de livestream op het officiële YouTube-kanaal van het muziekevenement keken nog eens zo'n 89.000 mensen.

Het was voor Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit de eerste keer dat ze als presentatietrio op televisie verschenen. De loting werd niet alleen bij de NPO live uitgezonden, maar was in heel Europa te zien.

Voor Nederlandse kijkers was de loting dit jaar niet al te spannend: omdat Duncan Laurence in 2019 won, is Nederland automatisch geplaatst voor de finale en hoeft dus niet ingedeeld te worden in één van de halve finales. Tijdens de loting werd wel bekend dat het Nederlandse publiek in de eerste halve finale zijn stem mag uitbrengen, het is voor de eerste keer in vijf jaar dat Nederland op buurland België mag stemmen.

De eerste halve finale op 12 mei staan onder andere Zweden, België, Noord-Macedonië, Cyprus en Azerbeidzjan. In de tweede halve finale op 14 mei kunnen kijkers onder andere San Marino, Polen, Griekenland en Portugal zien optreden.

De finale vindt op 16 mei plaats in Ahoy Rotterdam. Naast Nederland zullen dan ook Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voor het eerst optreden.