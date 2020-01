Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit hebben dinsdag in Rotterdam bekendgemaakt dat Nederland mee zal stemmen tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Verder werd via loting bekend welke landen in de eerste en tweede halve finale aantreden.

Nederland hoeft dit jaar niet mee te doen aan de halve finales, omdat het gastland automatisch in de finale staat. Jeangu Macrooy laat via Instagram weten dat hij wel van zich laat horen in de eerste halve finale op 12 mei.

De Belgische band Hooverphonic treedt op in het tweede gedeelte van de eerste halve finale, waarin Nederland dus meestemt. Hooverphonic neemt het op tegen onder meer Zweden, Rusland en Australië, die de laatste jaren bijna altijd bij de eerste tien eindigden.

Er zijn in totaal 35 landen verdeeld over de twee halve finales. In de eerste halve finale treden Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Litouwen, Zweden, Slovenië, Australië, Ierland, Rusland, Noorwegen, Cyprus, Kroatië, Azerbeidzjan, Malta, Israël, Oekraïne, Roemenië en België op.

In de tweede halve finale, op 14 mei, maken Oostenrijk, Moldavië, Polen, San Marino, Servië, IJsland, Tsjechië, Griekenland, Estland, Denemarken, Bulgarije, Zwitserland, Finland, Armenië, Letland, Georgië, Portugal en Albanië hun opwachting.

Ook Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk staan direct in de finale, omdat die landen het meest betalen voor de organisatie van het festival.