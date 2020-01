Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit hebben dinsdag in Rotterdam bekendgemaakt welke landen tegen elkaar strijden in de halve finales van het Eurovisie Songfestival. Dit gebeurde via een loting.

Nederland deed niet mee aan de loting, omdat een gastland automatisch in de finale staat. Jeangu Macrooy laat via Instagram weten dat hij voor het eerst van zich laat horen in de eerste halve finale op 12 mei.



Er zijn in totaal 35 landen verdeeld over de twee halve finales. In de eerste halve finale, op 12 mei, treden de volgende landen op: Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Litouwen, Zweden, Slovenië, Australië, Ierland, Rusland, Noorwegen, Cyprus, Kroatië, Azerbeidzjan, Malta, Israël, Oekraïne, Roemenië en België.



In de tweede halve finale, op 14 mei, treden de volgende landen op: Oostenrijk, Moldavië, Polen, San Marino, Servië, IJsland, Tsjechië, Griekenland, Estland, Denemarken, Bulgarije, Zwitserland, Finland, Armenië, Letland, Georgië, Portugal en Albanië.



Ook Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Groot-Brittannië staan direct in de finale. Dit omdat deze landen het meest betalen voor de organisatie.