Thomas Berge was een van de artiesten die kans maakte om namens Nederland mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. De zanger zegt dat hij behoorde tot de laatste vier artiesten die op de nominatielijst van de Songfestivalcommissie stonden.

De 29-jarige Berge vertelt in RTL Boulevard dat hij een paar maanden geleden een lunch had met Jan Smit, de vaste commentator van het evenement en dit jaar een van de presentatoren van het festival in Rotterdam.

De zanger wilde van Smit weten hoe je mogelijk zou kunnen deelnemen aan het Songfestival. "Je moet gewoon een inzending doen, misschien lukt het", zei Smit volgens Berge.

Berge ging de studio in en daaruit ontstond het nummer Lost, dat hij naar de Songfestivalcommissie stuurde. "Tot het einde was ik één van de vier", zegt Berge. Hij hoorde het nieuws pas een paar uren voordat bekend werd dat Jeangu Macrooy Nederland mag vertegenwoordigen.

"Je hoort eigenlijk niks, dus het is ontzettend spannend", vindt Berge. "De teleurstelling valt mee, volgend jaar ga ik het gewoon nog een keer proberen." De zanger zal Lost alsnog uitbrengen op single.

Berge kan zich goed vinden in de uiteindelijke keuze. "Het is een te gekke inzending, ik begrijp het helemaal."