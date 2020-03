Jeangu Macrooy schreef het lied Grow, waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, naar eigen zeggen in een "donkere periode". Aan tafel bij De Wereld Draait Door vertelde hij woensdag dat het lied uit twee delen bestaat.

"Vorig jaar had ik voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik het even niet meer wist", vertelt de zanger. "Je wordt ouder en volwassener en komt erachter dat er geen op maat gemaakte handleidingen voor het leven zijn. Daar was ik verdrietig en gefrustreerd over."

Met dit gevoel schreef de 26-jarige Macrooy het eerste deel van zijn lied. Drie weken later volgde de rest. "Het tweede deel gaat over het accepteren van het feit dat het leven uit highs en lows bestaat en dat je leert en groeit."

Hoewel de Nederlandse inzending eigenlijk tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door in première zou gaan, werden het lied en de bijbehorende videoclip per abuis eerder op woensdag al op streamingdienst Apple Music aangeboden. Op NPO Radio 2 werd vervolgens bevestigd dat Grow, geproduceerd door Macrooys manager Perquisite, inderdaad de Songfestival-inzending is.

Selectiecommissie was het eens over Grow

Macrooy zegt bewust nog niet te hebben gekeken naar de reacties die woensdag binnenstroomden. "Het is echt een rollercoaster, maar ik ben blij dat ik het niet meer geheim hoef te houden."

Cornald Maas, die deel uitmaakt van de selectiecommissie voor het Songfestival, zegt dat Macrooy hem driekwart jaar geleden al vertelde dat hij met een "kunststukje" bezig was. De gehele commissie was het erover eens dat Grow de Nederlandse inzending moest worden.

Macrooy vertegenwoordigt Nederland op 16 mei tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 hoeft Nederland dit jaar niet deel te nemen aan de halve finales, die op 12 en 14 mei worden gehouden.