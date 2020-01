Jeangu Macrooy wist toen hij in Suriname woonde wel welke artiesten namens Nederland meededen aan het Songfestival maar had nog niet de droom om zelf mee te doen. Pas nadat hij in 2014 naar Nederland emigreerde begon het Songfestival voor hem te leven, vertelt de zanger maandag in De Wereld Draait Door.

"De Songfestivaldroom is bij mij pas ontstaan toen ik vijf jaar geleden hiernaartoe kwam en ik het begon te volgen", aldus Macrooy. "Ik kreeg op mijn vakanties naar Nederland wel de deelnames van Anouk en The Common Linnets mee."

Om zijn emigratie naar Nederland te bekostigen verkocht Macrooy zijn schilderijen. "Er was geen spaargeld", licht de zanger toe. "Als je in Suriname een beetje een redelijk salaris hebt, is dat 400 euro per maand. Ik heb van alles gedaan om auditie te kunnen doen op het conservatorium in Enschede: opgetreden, schilderijen verkocht."

Op het conservatorium kwam Macrooy bij een auditie zijn huidige manager en producer Pieter Perquin tegen. Macrooy noemt Perquin, beter bekend onder diens artiestennaam Perquisite, zijn ontdekker. "Sommige mensen zingen maar een noot en het gaat dwars door je ziel", vertelt Perquin in het televisieprogramma over de eerste keer dat hij ruim vier jaar geleden Macrooy hoorde zingen.