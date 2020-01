Jeangu Macrooy zal dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hij is door de selectiecommissie van de AVROTROS gekozen als opvolger van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence.

Macrooy laat op Twitter weten zich zeer vereerd te voelen dat hij Nederland mag vertegenwoordigen. "Het is een droom die uitkomt en het mooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik kunnen niet wachten om jullie trots te maken", aldus de zanger wiens muziek wordt omschreven als soul.

Algemeen directeur Eric van Stade die onderdeel uitmaakt van de selectiecommissie, zegt dat Macrooy al langer in beeld was bij hen. Hij spreekt van een 'sound die zo goed en internationaal onderscheidend is'.

Het lied waarmee Macrooy naar het Songfestival afreist wordt naar verwachting in maart gepresenteerd. Songfestivalkenner Cornald Maas, ook lid van de selectiecommissie, omschrijft het lied als 'zeer uitgesproken'. "Hij kwam dit najaar met een song waar wij zo door overrompeld waren, dat wij dachten: dit moet hem worden voor 2020", aldus Maas op Radio 1.

Eerder deze week werd de naam van zanger Jordan Roy ook genoemd als mogelijke kandidaat. Radio-dj Timur Perlin wist vorige week al te melden dat de naam van de kandidaat met een J begint.

Tweemaal genomineerd voor Edison en opgetreden op Lowlands

De 27-jarige Macrooy is geboren in Suriname en woonde daar tot hij in 2014 naar Nederland verhuisde. Hij heeft een contract bij het label Unexpected Records van de Nederlandse producer Perquisite.

Macrooy begon zijn muzikale carrière toen hij op zijn dertiende verjaardag een gitaar kreeg van zijn ouders. Hij vormde samen met zijn tweelingbroer Xillan een duo, maar besloot zijn droom ook buiten Suriname te gaan najagen.

In april 2016, nog voor de release van zijn eerste album, neemt zijn carrière een vlucht als hij wordt benoemd tot 3FM Talent. Ook neemt hij deel aan de Popronde (muziekwedstrijd) en is hij een vaak geziene gast in De Wereld Draait Door. Daarnaast wordt hij genomineerd voor de Edison Beste Nieuwkomer.

Na het verschijnen van zijn debuutalbum High On You treedt Macrooy op bij festivals als Lowlands, Eurosonic en North Sea Jazz. In 2018 vertolkt hij de rol van Judas in The Passion.

Afgelopen jaar verscheen zijn tweede album Horizon, waarna hij ook een live-album op de markt bracht. De zanger heeft in het voorjaar een tour langs twintig Nederlandse theaters gepland staan.

Jeangu Macrooy staat in mei direct in de finale

Dankzij de overwinning van Duncan Laurence en zijn lied Arcade, vindt het Songfestival dit jaar in Rotterdam plaats. De halve finales worden op dinsdag 12 en donderdag 14 mei gehouden. De finale vindt plaats op zaterdag 16 mei.

Omdat Nederland er vorig jaar met de winst vandoor ging, hoeft Jeangu Macrooy niet deel te nemen aan de halve finales. De winnaar, staat net als Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die het meest aan het festival betalen, direct in de finale.