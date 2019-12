Alle kaarten voor shows tijdens het Eurovisie Songfestival die donderdagmiddag in de verkoop gingen, zijn al uitverkocht.

"Het is enorm druk geweest: er stonden 80.000 mensen in de wachtrij met meer dan 200.000 schermen open", aldus de organisatie op Twitter.

De kaarten voor de eerste en tweede halve finale en de finale gingen donderdag 12 december om 12.00 uur in de verkoop. De shows vinden respectievelijk plaats op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam Ahoy. Eind januari en halverwege maart komen ook nog kaarten beschikbaar.

In totaal kunnen er zo'n 65.000 mensen bij de in totaal negen shows aanwezig zijn. Bij zowel de halve finales als de finale vindt er een juryshow, een familieshow en een liveshow plaats. Het is niet duidelijk hoeveel kaarten er donderdag werden verkocht.

Duncan Laurence won dit jaar Songfestival met nummer Arcade

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar in Nederland gehouden, omdat Duncan Laurence in mei in Tel Aviv de zangwedstrijd op zijn naam wist te schrijven. Hij won met het nummer Arcade.

Vorige week werd bekend dat de presentatie in handen is van Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit.