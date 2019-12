Lenny Kuhr heeft jarenlang niet naar het Eurovisiesongfestival gekeken. Dankzij de inzending van Anouk werd de voormalig winnares van de Europese liedjeswedstrijd weer enthousiast, vertelt ze woensdag in gesprek met De Telegraaf.

"De meest memorabele act vind ik toch wel Anouk met Birds", aldus Kuhr. "Door die inzending ben ik weer naar het Songfestival gaan kijken. De jaren daarvoor haakte ik af, bijvoorbeeld door dat vreselijke heavy metalnummer van Noorwegen. Met Anouk voelde ik me weer trots op ons land!"

Het 'Noorse heavy metalnummer' waarnaar Kuhr verwijst is Hard Rock Hallelujah, waarmee de Finse band Lordi in 2006 het Songfestival won. Anouk werd met Birds in 2013 negende.

In 1969 werd de toen 19-jarige Kuhr gedeeld eerste op het Eurovisie Songfestival met De Troubadour. Ze deelde namens Nederland haar eerste plaats met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje. Alle vier landen kregen 18 punten.

In januari deed de inmiddels 69-jarige zangeres via Twitter uit de doeken dat ze aanvankelijk met het nummer Mais non monsieur had willen meedoen aan de liedjeswedstrijd.