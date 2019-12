De organisatie van het Eurovisie Songfestival zet stevig in op het tegengaan van zwarthandel in entreetickets voor de editie van 2020 in Rotterdam. Tickets zijn alleen te koop op naam, maximaal per vier verkrijgbaar en bij de ingang kan de identiteit van bezoekers worden gecontroleerd.

De maatregelen worden genomen om zwarthandel en prijsopdrijving te bestrijden. Personen die aanwezig willen zijn tijdens het evenement, wordt bovendien aangeraden alleen toegangsbewijzen via officiële verkoopkanalen te kopen. Dat zijn songfestival.nl (voor Nederland) en eurovision.tv (internationaal).

"Samen met ticketpartner Paylogic wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat kaarten voor woekerprijzen worden doorverkocht. Kaarten worden op naam verkocht en hier wordt (met een brede steekproef) op gecontroleerd bij de entree van Ahoy. Indien de naam niet overeenkomt, wordt de toegang tot de show geweigerd. Mocht een bezoeker na aankoop van de tickets onverhoopt niet kunnen, dan kunnen de tickets veilig worden aangeboden via het officiële doorverkoopplatform TicketSwap", aldus de organisatie in een persbericht.

De eerste kaarten gaan op donderdag 12 december om 12.00 uur in de verkoop, de tweede lichting eind januari en het laatste deel van de ongeveer 65.000 tickets volgt medio maart. Daarbij gaat het om in totaal negen shows, bestaande uit repetities, halve finales en finale.

Smit, Rombley en Janzen krijgen presentatie in handen

Woensdagavond werd ook bekendgemaakt wie het Songfestival volgend jaar zullen presenteren. Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit zullen naast de liveshows ook de artiesten interviewen in de green room en de puntentelling leiden.

"Met dit presentatietrio kiezen we in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest", zegt Sietse Bakker, uitvoerend producer van het Eurovisie Songfestival 2020.