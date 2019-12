De organisatie van het Eurovisie Songfestival zet stevig in op het tegengaan van zwarthandel in entreetickets tijdens de editie van 2020 in Rotterdam. Tickets zijn alleen te koop op naam, maximaal per vier verkrijgbaar en bij de ingang kan de identiteit van bezoekers worden gecontroleerd. Dat meldt het AD donderdag.

De maatregelen worden genomen om zwarthandel en prijsopdrijving te bestrijden. "We willen bedrijven die er alleen maar aan willen verdienen de wind uit de zeilen nemen", aldus uitvoerend producent Sietse Bakker. Die roept fans op om alleen kaartjes te kopen via de officiële site.

De eerste kaarten gaan op donderdag 12 december om 12.00 uur in de verkoop. De tweede lichting eind januari en het laatste deel van de ongeveer 65.000 tickets medio maart. Daarbij gaat het om in totaal negen shows bestaande uit repetities, halve finales en finale.