Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen presenteren in mei het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, zo werd woensdag bekendgemaakt. De reacties op het nieuws stromen binnen.

"We vinden het ontzettend leuk en eervol voor Chantal", zegt Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL waarvoor Janzen werkzaam is.

Loretta Schrijver laat aan het AD weten de keuze niet verrassend te vinden. "Het had wat mij betreft wat meer out of the box en stouter gemogen, al is Chantal Janzen gelukkig ook niet zo stijfjes. Het is zo jammer dat Paul de Leeuw er niet bij zit. Dan weet je zeker dat er ook gelachen wordt."

Hans van Willigenburg, een van de Songfestival-presentatoren in 1976 en 1980, vindt de keuze ook weinig verrassend en is daarnaast van mening dat er alleen NPO-gezichten in het presentatieteam thuishoren. "Het kost een fortuin, nou, neem dan je eigen mensen", vertelt hij in de krant.

"Nu kan de hele wereld kennismaken met haar humor en charme. 'Douze points' voor deze keuze van de NPO. En fijn dat we als RTL op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan dit evenement dat zo belangrijk is voor de uitstraling en het imago van Nederland."

'Geweldig dat RTL-gezicht is gevraagd'

Paul de Leeuw vindt het drietal een "topkeuze". "Geweldig dat NPO ook een RTL-gezicht vraagt voor deze topklus", schrijft de RTL-presentator op Instagram.

Albert Verlinde noemt de keuze "fantastisch". "Ik denk dat Edsilia in de green room gaat staan", vertelt de musicalproducent.

Leco van Zadelhoff heeft de visagie van Janzen verzorgd voor de persfoto van de presentatoren. "Wat heerlijk om deze reis met je te maken", deelt de visagist op Instagram.

"Mooi Songfestival-trio", twittert presentator Humberto Tan. "Gefeliciteerd!"

Fotograaf William Rutten mocht de persfoto maken van het drietal en laat weten dat het lastig was om dit nieuws geheim te houden. "En het is gewoon gelukt! Gefeliciteerd Edsilia, Chantal en Jan met deze mooie klus!"

In Boulevard vertelt het Perfecte Plaatje-jurylid dat Smit niet aanwezig was bij de shoot, omdat hij momenteel keelontsteking heeft. Toevallig was de zanger een paar weken daarvoor aanwezig in de studio en kon Rutten hem toen op de foto zetten.

De drie presentatoren delen het nieuws ook op hun eigen sociale media, waar ze worden bedolven onder de felicitaties van bekende vrienden en fans. Zo laat Anna Nooshin weten trots te zijn op Janzen en ontvangt de presentatrice ook felicitaties van onder anderen Nicolette Kluijver, Elise Schaap en Britt Dekker.

De Ladies of Soul, die gevormd worden door Candy Dulfer, Berget Lewis, Glennis Grace en Rombley, zeggen trots te zijn op 'hun' Edsilia. "May I have your votes, please? Onze eigen Edsilia Rombley zal volgend jaar namelijk samen met Chantal Janzen en Jan Smit het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteren. Hoe gaaf is dat? Wij zijn supertrots op Edsilia en wensen haar volgend jaar heel veel succes."

Smit op zijn beurt wordt gefeliciteerd door dorpsgenoot Nick Schilder en ook Luuk Ikink, Tim Douwsma en Lange Frans laten weten verheugd te zijn met de enige mannelijke presentator van het Songfestival in Rotterdam.

Op de Instagram-post van Rombley zijn felicitaties te lezen van onder anderen Fred van Leer en Jandino Asporaat. "Waah, meisje ik ben trots op jou."