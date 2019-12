Minister Arie Slob voor Media stelt 12,4 miljoen euro voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) beschikbaar, schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

De organisatie had om dit bedrag gevraagd om het evenement volgend jaar te kunnen bekostigen. Het bedrag dat Slob wil bijdragen, is afkomstig uit reclame-inkomsten van de Ster.

"Met de voorgenoemde bijdrage hoop ik dat het Eurovisie Songfestival een groot succes wordt. De uitzending ervan zal zowel nationaal als internationaal verbinding creëren en bijdragen aan de zichtbaarheid van Nederland", laat Slob weten in de brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De European Broadcasting Union betaalt 9,6 miljoen euro. De NPO draagt 2,5 miljoen euro bij en de organiserende omroep AVROTROS betaalt 2 miljoen.

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman laat in een reactie weten ontzettend blij te zijn met het bijspringen van de overheid: "Het Eurovisie Songfestival is één van de meest verbindende Europese tradities waar ieder jaar miljoenen mensen naar uitkijken. Het evenement in Rotterdam, dat twee weken duurt, en de drie hoogstaande tv-producties zullen hoe dan ook een positieve impuls zijn voor de hele Nederlandse culturele, creatieve en innovatieve industrie."

Afspraken over toegankelijkheid voor mensen met beperking

In de brief licht Slob niet alleen de overheidsfinanciering toe, maar vraagt hij de Tweede Kamer ook om aandacht voor de toegankelijkheid van het Eurovisie Songfestival voor mensen met een beperking.

"Ik ga ervan uit dat de NPO hier extra aandacht aan besteedt. Dat geldt ook voor het betrekken van scholieren bij het Eurovisie Songfestival. Tijdens het wetgevingsoverleg is hiertoe een duidelijke wens uitgesproken vanuit uw Kamer. Ik heb de NPO geïnformeerd dat ik hierover nadere afspraken wil maken."