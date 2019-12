Eric van Tijn wordt de musical director van het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Rotterdam wordt georganiseerd. De componist zal muzikaal leiding geven aan de speciale acts en de muziek voor de komende editie componeren.

Het is niet de eerste keer dat Van Tijn, zelf onder meer bekend als muzikaal leider van The Passion en als jurylid van Idols en X Factor, betrokken is bij het Songfestival; zo schreef hij het lied Hemel & Aarde, waarmee Edsilia Rombley in 1998 de vierde plek behaalde.

Daarnaast schreef en produceerde hij met zijn muzikale partner Jochem Fluitsma meer dan twintig nummer 1-hits. In 1998 ontving Van Tijn de Gouden Harp voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekindustrie.

Gerben Bakker, eerder creatief leider van onder meer het Gouden Televizier-Ring Gala en ook twee finales van het Junior Eurovisie Songfestival, is benoemd tot head of show. In die functie is hij inhoudelijk en creatief verantwoordelijk voor de drie liveshows in Rotterdam Ahoy. Ook stuurt hij de presentatoren aan en schrijft hij het script van de shows.

Ook Twan van de Nieuwenhuijzen (head of contest), Gerald van Windt en Natasja Lammers (beiden choreografen) zijn toegetreden tot het Songfestival-team. Van de Nieuwenhuijzen is eindverantwoordelijk voor de competitie tussen de 41 deelnemende landen en zal contact met de verschillende delegaties onderhouden en hun wensen voor de optredens in de liveshows verwerken.

Het Songfestival vindt komend jaar op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam plaats dankzij de overwinning van Duncan Laurence eerder dit jaar. De Nederlandse zanger won in mei met zijn lied Arcade.