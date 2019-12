Het ontwerp van het podium voor het Eurovisie Songfestival van 2020 is geïnspireerd op het vlakke Nederlandse landschap. De eerste beelden van het door Florian Wieder ontworpen podium werden maandag door de NPO verspreid.

De Duitse decorontwerper nam het thema van het Songfestival van volgend jaar - Open Up - mee in zijn ontwerp. "Het decorontwerp laat de verbinding zien tussen de lucht, de zee en het land. De horizon is de link tussen deze elementen en die horizon zal werken als een venster om de wereld van Eurovisie 2020 te openen", legt hij uit.

Hij hoopt met zijn ontwerp de optredende artiesten zo dicht mogelijk bij het aanwezige publiek te brengen. Ook is er tijdens deze editie weer een zogeheten green room waar de artiesten zich voor en na hun optreden begeven.

Het ontwerp van Wieder werd als winnaar gekozen uit verschillende voorgedragen ideeën. Ook bij de afgelopen drie edities van het Songfestival was het ontwerp van het podium van de hand van Wieder. Het podium moet in de eerste weken van april gebouwd worden in Rotterdam Ahoy.

Het Songfestival vindt dit jaar op 12, 14 en 16 mei plaats in Rotterdam na de overwinning van Duncan Laurence namens Nederland eerder dit jaar. De zanger wist in mei met zijn lied Arcade de meeste punten te vergaren.

Het idee van Wieder werd gekozen uit verschillende ingestuurde ontwerpen. (Foto: NPO/AVROTROS/NOS)