41 landen doen mee aan het Eurovisie Songfestival in 2020. In Rotterdam staan Bulgarije en Oekraïne na een jaar afwezigheid weer op het podium, terwijl Montenegro en Hongarije afzien van deelname.

35 landen nemen het in de halve finales tegen elkaar op, om een plek in de finale op 16 mei te bemachtigen. De overige zes landen zijn automatisch geplaatst voor de finale: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië.

Nederland heeft zich automatisch geplaatst voor de finale door de winst van Duncan Laurence in Israël dit jaar. De overige vijf landen worden de 'Big Five' genoemd: zij betalen meer geld aan de European Broadcasting Union en hebben zo gegarandeerd een finaleplek.

Op 28 januari wordt in Rotterdam een loting gehouden om te bepalen welke landen in welke halve finale mee zullen doen. De eerste halve finale vindt op 12 mei plaats in Ahoy, de tweede op 14 mei.