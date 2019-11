Montenegro heeft laten weten volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat een woordvoerder van de Montenegrijnse omroep RTCG vrijdag weten aan de website ESCToday.

Volgens de woordvoerder deed het land "erg zijn best om mee te doen in Rotterdam, maar kon het niet voldoen aan de eisen die er werden gesteld". Er wordt niet vermeld om welke eisen het precies gaat.

Het is niet de eerste keer dat Montenegro niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dit gebeurde ook in 2010 en 2011, in respectievelijk Oslo en Düsseldorf.

Vorig jaar wist het land zich met artiest D.mol niet te kwalificeren voor de finale.

Duncan Laurence won vorig jaar het muziekevenement in Tel Aviv met zijn nummer Arcade en daarmee sleepte Nederland de organisatie van het Songfestival voor 2020 binnen. Laurence was de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar tijd. Door zijn winst is Nederland automatisch geplaatst voor de finale.

Het Songfestival zal worden georganiseerd in Rotterdam Ahoy. De eerste halve finale vindt plaats op 12 mei, de tweede halve finale op 14 mei en de finale op 16 mei.