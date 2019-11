OG3NE wil in 2020 niet nog een keer namens Nederland uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival, maar wil wel heel graag onderdeel zijn van de show in Ahoy Rotterdam.

Vrijwel ieder jaar is er een onderdeel weggelegd voor oud-deelnemers, waarin oude winnaars worden gevierd of aan andere succesverhalen van het gastland wordt gerefereerd. OG3NE deed in 2017 mee aan het Songfestival en werd destijds elfde, tien jaar daarvoor deden ze mee aan het Junior Songfestival waar ze eveneens elfde werden.

"Wij zouden het zo leuk vinden iets te mogen doen in Ahoy. Ook omdat we zien hoe de hele Songfestivalfanbase ons nog steeds volgt en zegt dat zij het ook heel leuk zouden vinden. Maar we hebben nog niets gehoord van de organisatie", aldus Lisa Vol in gesprek met NU.nl.

Amy Vol ziet mogelijkheden voor een muzikaal optreden van verschillende Nederlandse artiesten. "Misschien dat we mee mogen zingen in een medley, dat hebben ze bij eerdere edities ook wel eens gehad."

De zangeressen achten de kans klein dat Nederland in eigen land wint en denken dat het lastig wordt een gevestigde artiest te vinden die in de voetsporen van Duncan Laurence te treden. Shelley Vol: "Ga er na zo'n winst maar eens aanstaan, dat is hartstikke pittig."

De beste kans heeft Nederland als er een artiest wordt gestuurd die nog niet zo bekend is. Lisa Vol: "Iemand die al jaren in de muziekscene meeloopt, maar bij het publiek nog niet echt bekend is. Iemand die iets minder te verliezen heeft. Dat je het kan zien als een mooi nieuw platform, dat je vanuit daar allemaal dingen kan opbouwen. Ik zie het vooral voor iemand die het als een kans ziet. Dan maakt het niet uit hoeveelste je wordt, dan is alles mooi meegenomen."