De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Open up gekozen als thema, werd donderdag bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.

"We hebben gezocht naar een thema dat vertelt waar Nederland voor staat: een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening - met respect voor elkaar - niet onder stoelen of banken steken", zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020.

Daarom is gezocht naar een thema dat "past bij de tijd waarin we leven". "Een tijd waarin mensen zich zorgen maken over polarisatie en de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn niet altijd zo vanzelfsprekend is als we zouden willen. Met de slogan Open up nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek."

De organisatie ging met mensen uit de creatieve sector en op staat met mensen uit heel Nederland in gesprek om tot een slogan te komen. "Met de slogan kiezen we niet alleen voor een creatieve richting die breed gedragen wordt, maar laten we Europa en de wereld ook zien dat we in Nederland dingen écht samen doen", benadrukt Bakker.

Jon Ola Sand, de executive supervisor van het Eurovisie Songfestival voor de European Broadcasting Union, noemt Open up "de perfecte slogan voor de 65e editie". "In 1956 konden nog maar zeven landen de wedstrijd bekijken, maar inmiddels is de show beschikbaar voor heel Europa en Australië en via streaming voor de hele wereld."

Het bijpassende artwork voor het Songfestival en het thema wordt momenteel ontwikkeld, zo laat de NPO weten.

Vorig thema was Dare to Dream

Het vorige Songfestival, dat in Tel Aviv werd gehouden, had Dare to Dream als thema. De slogan stond voor inclusie, diversiteit en eenheid, wat overeenkomt met de kernwaarden van het Eurovisie Songfestival.

Duncan Laurence won het muziekevenement in Tel Aviv met zijn nummer Arcade en sleepte daarmee de organisatie van het Songfestival voor Nederland binnen. Laurence was de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar tijd. Door zijn winst is Nederland automatisch geplaatst voor de finale.

Het Songfestival zal worden georganiseerd in Rotterdam Ahoy, waar eerder grote evenementen plaatsvonden als De Vrienden van Amstel LIVE, de kersteditie van Toppers in Concert en het North Sea Jazz Festival.

De eerste halve finale vindt plaats op 12 mei, de tweede halve finale op 14 mei en de finale op 16 mei.