De NPO heeft officieel een financiële bijdrage aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Een woordvoerder van minister Arie Slob bevestigt dit tegen Shownieuws.

Over de inhoud van de aanvraag is nog weinig bekend. Het is niet duidelijk hoe hoog het bedrag is dat de publieke omroep nodig heeft. Wel zei de NPO in augustus al te hopen zo'n 15 tot 20 miljoen euro van het Rijk te krijgen.

De kosten van het Songfestival worden rond de 30 miljoen euro geschat. De European Broadcasting Union (EBU), dat het Songfestival jaarlijks organiseert, levert een bijdrage en er komt ook geld binnen via de verkoop van tickets en overeenkomsten met sponsors.

Gemeente Rotterdam liet eerder al weten een bedrag van 15,5 miljoen euro rond te hebben. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor veiligheid, hospitality en een randprogramma voor Rotterdammers en bezoekers van de stad.