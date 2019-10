De band Hooverphonic gaat België vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Dit werd bekendgemaakt in de talkshow Vandaag.

De Belgische inzending wordt net als in Nederland gekozen via een interne selectie. Vlaanderen en Wallonië leveren om het jaar een kandidaat aan. De Vlaamse selectiecommissie kiest ditmaal voor de band Hooverphonic, die al sinds 1995 actief is.

De band bestaat uit Alex Callier, Raymond Geerts en zangeres Luka Cruysberghs. De achttienjarige Cruysberghs is sinds 2018 zangeres van de band, nadat ze de Belgische editie van The Voice won. Eerder waren onder anderen Geike Arnaert, in Nederland vooral bekend van BLØF-duet Zoutelande, en Noémie Wolfs zangeres van Hooverphonic.

Hooverphonic bereikte de Nederlandse hitlijsten met liedjes als Mad About You en The Night Before. Ook traden ze op tijdens festivals als Pinkpop en Lowlands.

België wist de afgelopen twee jaar de finale van het Eurovisie Songfestival niet te bereiken. Van 2015 tot en met 2017 haalde het land echter drie jaar op rij de top tien.

België is het eerste land dat zijn vertegenwoordiger voor het Eurovisie Songfestival van 2020 bekendmaakt. Het evenement vindt na de winst van Nederland met Arcade van Duncan Laurence in Rotterdam plaats.