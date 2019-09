Daniel Dekker stopt na tien jaar als lid van de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival. De radio-dj gaf jarenlang commentaar bij de uitzendingen en was betrokken bij de keuze voor liedjes, artiesten en aankleding.

"Na tien jaar plezier, passie, muziek, vriendschap en vooral resultaat sluit ik mijn betrokkenheid bij het Eurovisie Songfestival af", schrijft Dekker op Facebook. "Ik heb veel mogen doen en meegemaakt. Van radio-uitzendingen tot televisiecommentaar, van selectie tot organisatie. Van allerlaatste tot allereerste. Een mooi avontuur, om nooit te vergeten."

Dekker bedankt in zijn bericht Ilse DeLange en zangeres Anouk, die van groot belang zijn geweest voor de uiteindelijke winst van Duncan Laurence in Tel Aviv dit jaar. Anouk trad in 2013 naar voren als deelnemer van het Eurovisie Songfestival en was de eerste Nederlandse inzending in jaren die hoge ogen gooide in de finale. De zangeres bereikte uiteindelijk de negende plek met Birds.

Ilse DeLange deed het jaar daarna samen met Waylon mee als The Common Linnets en bereikte de tweede plaats. De zangeres was eveneens nauw betrokken bij de keuze voor Laurence dit jaar: zij begeleidde hem in het programma The Voice of Holland en stelde hem en zijn liedje Arcade voor als deelnemer.

"Helden van de Nederlandse muziek met lef en visie. Dank voor jullie vertrouwen. En tot snel!", zo besluit Dekker zijn bericht. De radio-dj laat in zijn bericht niet weten waarom hij stopt, NU.nl is in afwachting van een reactie van Dekker.

Sietse Bakker, die de executive producer is van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam volgend jaar, bedankt Dekker via Twitter. "Daniel Dekker zwaait af als lid van de selectiecommissie voor de Nederlandse songfestival-inzending bij AVROTROS. Hij was een van de drijvende krachten achter de Nederlandse comeback en de winst van Duncan Laurence. Dankbaar voor zijn inzet."