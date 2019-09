Meer dan honderd bekende en onbekende Nederlanders, onder wie Anna Nooshin, Alexander Klöpping en Karin Swerink, hebben meegedacht over het creatieve concept van het Eurovisie Songfestival. Op dit moment wordt daaraan de laatste hand gelegd.

De zogenoemde 'Magic 100' werd gevraagd mee te denken over hoe het Eurovisie Songfestival beter en anders zou kunnen.

Zo werden er telefonische interviews met bekende personen uit de Nederlandse muziek, cultuur, politiek, mode en media en ook straatinterviews gehouden.

"We wilden het concept voor dit Eurovisie Songfestival niet in een vergaderzaaltje in Hilversum bedenken", zegt Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het evenement. "Juist omdat we met dit evenement Nederland internationaal in de schijnwerpers zetten, besloten we al in een vroeg stadium om eerst eens heel goed te gaan luisteren."

Bakker wil dat het Songfestival een evenement wordt "waarin Nederland zich herkent en dat Europa positief verrast". "Nederlanders zijn creatief, zeker op het gebied van televisie maken en evenementen organiseren. We hebben ervoor gekozen die creativiteit aan te spreken om het evenement in 2020 naar een hoger plan te tillen."

Vorige week werd bekend dat het Songfestival op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam wordt gehouden.