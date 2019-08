Rotterdam is uiteindelijk de stad geworden waar het Eurovisie Songfestival van 2020 zal plaatsvinden. Uitvoerend producent Sietse Bakker vertelt in gesprek met NU.nl dat uiteindelijk de locatie, Ahoy, de doorslag gaf.

"We hebben naar vier dingen gekeken: de locatie, de faciliteiten, de beschikbaarheid van accommodaties en de mate waarin de stad financieel bij te dragen heeft. Op alle punten scoorde Rotterdam maximaal", vertelt Bakker.

Waar bij het MECC nog veel moest gebeuren om de lege hallen om te bouwen tot geschikte ruimtes, stond bij Ahoy eigenlijk alles al klaar. "In het MECC hadden we meer tijd nodig gehad om alles voor te bereiden, dan moet je denken aan weken eerder aanwezig zijn om alles in te richten. Niet alleen kost dat tijd, maar ook geld: je moet crew en spullen inhuren om uiteindelijk te bereiken wat in Ahoy al klaarstond."

'Plafond en ligging hebben geen rol gespeeld'

Volgens de producent is Ahoy niet alleen aantrekkelijk wegens de concerthal, maar ook omdat er meerdere hallen in het complex te vinden zijn waar pers, kleedkamers en hospitality kunnen worden ondergebracht.

"Ook zijn er meer mogelijkheden voor innovatieve televisieshows en is Ahoy vrij recentelijk gerenoveerd. Ze hebben veel ervaring met grote concerten en bijvoorbeeld een evenement als het Junior Songfestival in 2007", aldus Bakker.

De producent benadrukt dat het veelbesproken lage plafond van het MECC en de ligging van Maastricht geen rol hebben gespeeld in de keuze voor Rotterdam. "Bij het MECC hebben ze ons meerdere keren op het hart gedrukt dat het plafond geen probleem zou zijn en wat betreft de ligging: vanuit de Randstad en Groningen is Maastricht wellicht niet logisch, maar vanuit de rest van Europa juist wel.

Vlak voor officiële onthulling werd stad gelekt

Hoewel de NPO had ingezet op een spannende onthulling vrijdag, plaatste de European Broadcasting Union (EBU) woensdag per abuis een pagina voor Rotterdam als organiserende stad op de website. Enkele minuten later verscheen ook een pagina voor Maastricht, maar daarin ontbrak de opmaak.

De EBU benadrukte dat dit geen aanwijzing was voor de organiserende stad en dat het slechts ging om een voorbereiding op de uiteindelijke bekendmaking.

Dat vrijdag vlak voor de aankondiging toch gelekt werd dat de keuze op Rotterdam was gevallen, vond Bakker jammer. "Je staat in spanning te wachten in de eindregie en opeens is het al bekend. We hadden met beide steden afgesproken dat ze tot 12.00 uur hun mond zouden houden, maar De Limburger bracht het naar buiten. Zoiets is als een overkokende pan: dat kan nu eenmaal gebeuren."

Het Eurovisie Songfestival wordt in 2020 op 12, 14 en 16 mei gehouden.