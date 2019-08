Het Eurovisie Songfestival van 2020 zal plaatsvinden in Rotterdam. De stad wist Maastricht te verslaan in de strijd om de organisatie van het muziekevenement.

De organiserende omroepen hebben vrijdag middels een video met Duncan Laurence in de hoofdrol de winnende stad bekendgemaakt.

"In een stad waar iedereen anders mag zijn", zegt de zanger over Rotterdam in een video, waar hij voor de Erasmusbrug staat. In de video wordt Nederland als gastland geïntroduceerd aan de hand van beelden van verschillende steden, mensen en festiviteiten.

Het Songfestival zal worden georganiseerd in Ahoy, waar eerder grote evenementen plaatsvonden als Vrienden van Amstel Live, de kersteditie van Toppers in Concert en North Sea Jazz. De eerste halve finale vindt op 12 mei plaats, de tweede halve finale op 14 mei en de finale uiteindelijk op 16 mei.

"Het is geweldig dat we komend voorjaar het Eurovisie Songfestival en al haar fans mogen verwelkomen in onze stad! Ik ben ervan overtuigd dat Rotterdam alle liefhebbers van het Songfestival over de hele wereld een onvergetelijk 65ste Eurovisie Songfestival zal geven. We gaan er een geweldig feest van maken", aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb in een reactie op de website van de stad.

'Een stad met een bijzonder verhaal'

"Rotterdam en Maastricht hebben zich de afgelopen maanden van hun beste kant laten zien", zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020. "Met Rotterdam als gaststad voor het Eurovisie Songfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht. We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state-of-the-art TV-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers."

De keuze voor de stad was niet eenvoudig, zo benadrukt de organisatie. "We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar."

Laurence won het muziekevenement in Tel Aviv met zijn nummer Arcade en sleepte daarmee de organisatie van het Songfestival voor Nederland binnen. Laurence was de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar tijd. Door zijn winst is Nederland automatisch geplaatst voor de finale.