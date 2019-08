Het Eurovisie Songfestival van 2020 zal plaatsvinden in Rotterdam. De stad wist Maastricht te verslaan in de strijd om de organisatie van het muziekevenement.

De organiserende omroepen hebben vrijdag middels een video met Duncan Laurence in de hoofdrol de winnende stad bekendgemaakt.

"In een stad waar iedereen anders mag zijn", zegt de zanger over Rotterdam in een video, waar hij voor de Erasmusbrug staat. In de video wordt Nederland als gastland geïntroduceerd aan de hand van beelden van verschillende steden, mensen en festiviteiten.

Het Songfestival zal worden georganiseerd in Ahoy, waar eerder grote evenementen plaatsvonden als Vrienden van Amstel Live, de kersteditie van Toppers in Concert en North Sea Jazz. De eerste halve finale vindt op 12 mei plaats, de tweede halve finale op 14 mei en de finale uiteindelijk op 16 mei.

"Het is geweldig dat we komend voorjaar het Eurovisie Songfestival en al haar fans mogen verwelkomen in onze stad! Ik ben ervan overtuigd dat Rotterdam alle liefhebbers van het Songfestival over de hele wereld een onvergetelijk 65ste Eurovisie Songfestival zal geven. We gaan er een geweldig feest van maken", aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb in een reactie op de website van de stad.

'Een stad met een bijzonder verhaal'

"We hebben naar vier dingen gekeken: de locatie, de faciliteiten, de beschikbaarheid van accommodaties en de mate waarin de stad financieel bij te dragen heeft. Op alle punten scoorde Rotterdam maximaal", vertelt Sietse Bakker in gesprek met NU.nl.

Waar bij het MECC nog veel moest gebeuren om de lege hallen om te bouwen tot geschikte ruimtes, stond bij Ahoy eigenlijk alles al klaar. "In het MECC hadden we meer tijd nodig gehad om alles voor te bereiden, dan moet je denken aan weken eerder aanwezig zijn om alles in te richten. Niet alleen kost dat tijd, maar ook geld: je moet crew en spullen inhuren om uiteindelijk te bereiken wat in Ahoy al klaarstond."

De keuze voor de stad was niet eenvoudig, zo benadrukt de organisatie. "We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar."

Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht is teleurgesteld. "We hebben hard gewerkt en ik denk dat we hebben laten zien wat we kunnen en dat we iets moois te bieden hebben", zegt de burgemeester. "Ik feliciteer Rotterdam. Ik gun het ze van harte."

Laurence won het muziekevenement in Tel Aviv met zijn nummer Arcade en sleepte daarmee de organisatie van het Songfestival voor Nederland binnen. Laurence was de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar tijd. Door zijn winst is Nederland automatisch geplaatst voor de finale.