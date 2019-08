De webpagina die woensdag enige tijd online was en Rotterdam als de locatie van het Eurovisie Songfestival leek weg te geven, was te zien door een technische fout, meldt de European Broadcasting Union (EBU). Zowel Rotterdam als Maastricht maakt kans om het liedjesfestijn in 2020 te organiseren.

"Tijdens de voorbereidingen voor de bekendmaking van de gaststad komende vrijdag, zijn er op de website Eurovison.tv pagina's voor beide steden aangemaakt, zodat deze tijdens de aankondiging klaar voor publicatie zouden zijn", laat de EBU weten.

"Door een probleem aan de achterkant van de website, waren beide pagina's korte tijd online te zien. Dit probleem is nu opgelost."

Woensdag was tijdelijk een webpagina te zien waarop Rotterdam vermeld stond als de locatie van het Songfestival in 2020. Nadat meerdere mensen en media hierover berichtten, kwam korte tijd later de pagina voor Maastricht online. Enige tijd daarna werden de pagina's weer verwijderd.

Opvallend was dat alleen op de pagina voor Rotterdam een foto van Ahoy, de mogelijke festivallocatie geplaatst werd. Op de pagina voor Maastricht ontbrak een foto van evenementenlocatie het MECC.

Volgens de organisatie zal de locatie van het Eurovisie Songfestival zoals gepland aanstaande vrijdag om 12.00 uur tijdens een persconferentie worden bekendgemaakt.

Een printscreen van de site.