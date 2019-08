Op vrijdag 30 augustus wordt bekendgemaakt welke stad gekozen is tot gaststad van het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. Maastricht en Rotterdam zijn nog in de race.

Hoe dit bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk. Volgens de NOS heeft de NPO laten doorschemeren dat ze "er iets bijzonders van willen maken".

Rotterdam en Maastricht kregen maandag de opdracht om de "laatste puntjes op de i" te zetten. De steden hadden vrijdag tot 17.00 uur de tijd om de laatste aanvullingen op hun ingeleverde bidbooks in te dienen bij de projectorganisatie en aanvullende vragen te beantwoorden.

"Nu gaat de laatste fase van het beoordelingstraject in. Dit is een zorgvuldig proces waarbij snelheid en zorgvuldigheid vooropstaan", aldus de NPO. De laatste toevoegingen op de bidbooks worden bekeken en er zal overleg gaan plaatsvinden met de European Broadcasting Union (EBU).

Over de invulling van de bekendmaking is nog niets bekend. Hier komt later meer informatie over. Als het evenement in Maastricht wordt gehouden is congrescentrum MECC de locatie. In Rotterdam is dat Ahoy.