De gemeentes Maastricht en Rotterdam moeten naar aanleiding van vragen van de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival extra informatie toevoegen aan hun bidbooks.

Ze hebben daarvoor tot vrijdag de tijd, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam aan NU.nl na berichtgeving van het AD. "Het gaat echt om de puntjes op de i", aldus de zegsman.

De selectiecommissie bestaat uit afgevaardigden van de NPO, NOS en AVROTROS. Zij maken naar verwachting halverwege augustus bekend welke stad - Maastricht of Rotterdam - het Eurovisie Songfestival volgend jaar mag organiseren.

Als de liedjeswedstrijd in Maastricht wordt gehouden is congrescentrum MECC de locatie. In Rotterdam is dat Ahoy.

Duncan Laurence, die in mei het Songfestival in Tel Aviv op zijn naam schreef met het nummer Arcade, werd maandag gesignaleerd in Maastricht. Hij was daar voor opnamen van een promotiefilmpje. Later gaat hij daarvoor ook nog naar Rotterdam.