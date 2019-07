Maastricht en Rotterdam zijn de twee overgebleven steden die nog kans maken om het Songfestival in 2020 te organiseren. Dit betekent dat Utrecht, Den Bosch en Arnhem zijn afgevallen.

Volgens de selectiecommissie, ondersteund door technische experts en de EBU, hebben Maastricht en Rotterdam een inhoudelijk sterker bid ingediend. Dit maakte de commissie dinsdag bekend.

"Beide steden beschikken over een locatie waarin zowel de tv-shows als het volledige event goed kan worden georganiseerd. Daarnaast is er voldoende accommodatie beschikbaar in de stad en de regio, ligt er een goed plan voor de vele side-events en is er bereidheid een substantiële (financiële) bijdrage te leveren om de kosten van locatie (huur, inrichting faciliteiten, beveiliging, etc.) te dragen", staat in het persbericht.

'Zowel Maastricht als Rotterdam fantastische gaststad'

De commissie zegt onder de indruk te zijn van de voorstellen die zijn ingediend door de verschillende steden en regio's.

"We zijn ervan overtuigd dat zowel Maastricht als Rotterdam een fantastische gaststad zou zijn waar we volgend jaar mensen uit heel Nederland én Europa kunnen verwelkomen om het Eurovisie Songfestival met ons te vieren", aldus Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival.

"Dat is heel mooi nieuws", zegt Said Kasmi, wethouder in Rotterdam. "We staan hier in de startblokken. Wij denken dat Rotterdam uitermate geschikt is om het Songfestival te organiseren."

Mocht het Songfestival in de havenstad plaatsvinden, dan zal Ahoy de locatie worden waar het festival wordt georganiseerd. In Maastricht is dat congrescentrum MECC.

Organisatie zal werkbezoeken brengen aan Maastricht en Rotterdam

De komende week zal de projectorganisatie technische werkbezoeken brengen aan zowel Maastricht als Rotterdam om de stad, de voorgestelde locatie en de daarbij horende faciliteiten te bekijken.

In augustus hoopt de NPO bekend te kunnen maken in welke stad het 65e Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Nederland organiseert het evenement omdat Duncan Laurence de editie in Tel Aviv wist te winnen met zijn lied Arcade.