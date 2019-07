Er blijven volgende week nog twee steden over in de strijd om de organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2020. Gebaseerd op de bidbooks laat de selectiecommissie drie steden afvallen. Dit bevestigt een woordvoerder van de NPO aan NU.nl.

De NPO maakt in de loop van volgende week bekend om welke twee steden het gaat. Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht leverden op woensdag 10 juli officieel hun bidbooks in. Hierin leggen de gemeenten hun plannen uit om het festival te organiseren.

Na het bestuderen van deze bidbooks wordt gekozen welke twee steden het beste voldoen aan de gestelde eisen. Amsterdam, Breda, Den Haag en Leeuwarden haakten al af voordat ze officieel een bidbook hadden ingediend.

In augustus hoopt de NPO bekend te kunnen maken in welke stad het 65e Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Nederland organiseert het evenement nadat Duncan Laurence de editie in Tel Aviv wist te winnen met zijn lied Arcade.