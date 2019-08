De NPO is enthousiast over het MECC, de locatie waar het Songfestival zal plaatsvinden als Maastricht wordt gekozen als gaststad. "Qua hoogte, breedte en diepte doet de zaal in het MECC denken aan die in Kiev en Tel Aviv", zei Sietse Bakker, hoofd producer Events, volgens het AD "Ze willen hier in Maastricht ontzettend graag. We kijken in beide steden naar de geschiktheid van de locatie, wat de stad zelf bijdraagt en welke accommodaties beschikbaar zijn. Rotterdam en Maastricht voldoen allebei aan deze drie punten."